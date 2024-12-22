Частный самолет упал в жилом квартале в Бразилии, погибли 10 человек

Небольшой частный самолет упал в жилом квартале через несколько минут после вылета из аэропорта Канела в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии.

Небольшой частный самолет упал в жилом квартале через несколько минут после вылета из аэропорта Канела в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CNN Brasil, об этом сообщил губернатор штата Эдуарду Лейти.

По предварительной информации, в самолете могли находиться 10 пассажиров, никто из них не выжил.

Отмечается, что самолет направлялся в штат Сан-Паулу на юго-востоке Бразилии. Он упал на городские здания, в результате чего произошел взрыв с последующим пожаром. Самолет разрушил здания мебельного магазина и гостиницы, пострадали 15 постояльцев отеля, их доставили в больницу.

Самолет принадлежал местному бизнесмену Луису Клаудиу Салгейру Галеази, но пока неизвестно, был ли он среди пассажиров.