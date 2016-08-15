​Частный самолет разбился в США, погибли шесть человек

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Двухмоторный самолет Piper PA-31 разбился в воскресенье в Алабаме.

Шесть человек погибли, как передает Report, об этом сообшил местный телеканал WVTM.

Катастрофа произошла недалеко от аэродрома города Нортпорт. Самолет протаранил деревья и рухнул в непосредственной близости от места проведения фермерских рынков.

В Федеральном авиационном управлении сообщили, что крушение произошло около 11:30 по местному времени. Piper PA-31 совершал рейс из Киссимми (штат Флорида) в Оксфорд (штат Миссисипи). Во время полета возникли проблемы с двигателем, о чем летчик успел доложить диспетчерам.

Наземные и спасательные службы благодаря близости аэродрома оперативно прибыли на место падения самолета.