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    Часть Венесуэлы осталась без электричества из-за крупной аварии

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Крупная авария оставила в понедельник без подачи электричества значительную часть Венесуэлы.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр электрической энергии Луис Мотта.

    "По причине взрыва на станции "Ла-Ареноса" (штат Карабобо) есть нарушение в обслуживании юго-запада страны", — написал Мотта в своем микроблоге в Twitter.

    Он опроверг данные об отключении электричества в Каракасе. При этом портал Noticias Venezuela сообщает об отсутствии электроснабжения в 12 штатах страны. В общей сложности отключения могли затронуть не менее 10 миллионов человек.

    Напомним, что в марте этого года более 6 тыс. человек остались без электричества из-за пожаров в Австралии.

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