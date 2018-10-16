Часть Венесуэлы осталась без электричества из-за крупной аварии

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Крупная авария оставила в понедельник без подачи электричества значительную часть Венесуэлы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр электрической энергии Луис Мотта.

"По причине взрыва на станции "Ла-Ареноса" (штат Карабобо) есть нарушение в обслуживании юго-запада страны", — написал Мотта в своем микроблоге в Twitter.

Он опроверг данные об отключении электричества в Каракасе. При этом портал Noticias Venezuela сообщает об отсутствии электроснабжения в 12 штатах страны. В общей сложности отключения могли затронуть не менее 10 миллионов человек.

Напомним, что в марте этого года более 6 тыс. человек остались без электричества из-за пожаров в Австралии.