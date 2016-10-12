Часть Токио осталась без света

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Более 350 тыс. домов на западе и северо-западе Токио остались без электричества, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Как заявили в компании Tokyo Electric Power (TEPCO), специалисты выясняют причины масштабного отключения электроэнергии в японской столице.

По данным японского телеканала NHK, в результате происшествия на улицах оставшихся без света районов не работают светофоры, а движение регулируют полицейские. Поезда на нескольких железнодорожных линиях остановились. Без света остались некоторые здания в центре Токио. Пострадала и работа двух линий метро.

ТЕРСО работает над восстановлением электроснабжения.

Между тем, по информации Bloomberg, на одном из объектов ТЕРСО в префектуре Сайтама произошло возгорание.