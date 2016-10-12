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    Часть Токио осталась без света

    На улицах не работают светофоры, поезда на нескольких железнодорожных линиях остановились

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Более 350 тыс. домов на западе и северо-западе Токио остались без электричества, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Как заявили в компании Tokyo Electric Power (TEPCO), специалисты выясняют причины масштабного отключения электроэнергии в японской столице.

    По данным японского телеканала NHK, в результате происшествия на улицах оставшихся без света районов не работают светофоры, а движение регулируют полицейские. Поезда на нескольких железнодорожных линиях остановились. Без света остались некоторые здания в центре Токио. Пострадала и работа двух линий метро.

    ТЕРСО работает над восстановлением электроснабжения.

    Между тем, по информации Bloomberg, на одном из объектов ТЕРСО в префектуре Сайтама произошло возгорание.

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