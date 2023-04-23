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Часть танков Leopard 2 от Испании уже направляются в Украину

Часть танков Leopard 2 от Испании уже направляются в Украину Испания уже отправила Украине часть танков Leopard 2. Речь идет о шести единицах этой техники.
Другие страны
23 апреля 2023 г. 12:50
Часть танков Leopard 2 от Испании уже направляются в Украину

Испания уже отправила Украине часть танков Leopard 2. Речь идет о шести единицах этой техники.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

По ее словам, танки покинули портовый город Сантандер вместе с 20 тяжелыми транспортными средствами.

"Через шесть дней, транзитом через другую страну они будут в Украине", - сказала Роблес.

Ранее глава Минобороны отмечала, что еще четыре танка Leopard 2 отправят Украину после ремонта. По данным СМИ, в Испании прошли обучение 40 членов экипажа и 15 механиков.

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Версия на азербайджанском языке İspaniyadan altı “Leopard 2” tankı Ukraynaya yola salınıb

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