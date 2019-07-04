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Часть столицы Венесуэлы осталась без электричества

​Часть столицы Венесуэлы осталась без электричества

Часть венесуэльской столицы Каракаса осталась без подачи электроэнергии, передаёт Report со ссылкой на РИА Новости.

Мэр района Барута Дарвин Гонсалес сообщил, что сейчас активированы все имеющиеся планы действий в подобных чрезвычайных ситуациях.

"Авария прервала подачу электричества в Баруте, отчеты жителей свидетельствуют, что подача электричества остается стабильной только в Чулависте, Колинас-Бельо и Кумбрес-де-Курумо", - написал Гонсалес в своем микроблоге в Twitter.

По данным портала Nacional, подобные перебои наблюдаются уже третий день подряд.

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