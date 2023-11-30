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Часть средств ЕС для Венгрии скоро могут разблокировать

Часть средств ЕС для Венгрии скоро могут разблокировать Венгрия близка к тому, чтобы получить доступ к части предназначенных для нее средств из общего бюджета Евросоюза и его специальных фондов, ранее заблокированных до проведения Будапештом преобразований в области демократии и верховенства права.
Другие страны
30 ноября 2023 г. 19:55
Часть средств ЕС для Венгрии скоро могут разблокировать

Венгрия близка к тому, чтобы получить доступ к части предназначенных для нее средств из общего бюджета Евросоюза и его специальных фондов, ранее заблокированных до проведения Будапештом преобразований в области демократии и верховенства права.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных чиновников ЕС.

По их данным, реформы, проведенные летом 2022 года правительством премьер-министра Виктора Орбана, способствовали укреплению независимости судов в стране в достаточной степени, чтобы частично разблокировать средства.

Они уточнили, что по этому вопросу сейчас поддерживаются активные контакты между Будапештом и Еврокомиссией, и вероятность достижения договоренности высока.

Брюссель удерживает средства из общего бюджета сообщества и его специальных фондов, предназначенные для Венгрии, добиваясь от нее изменений в области демократии и верховенства права. Всего заморожено €22 млрд. Будапешт считает, что уже давно выполнил предъявленные ему требования, а задержки в решении этого вопроса вызваны стремлением руководства ЕС ослабить позиции правительства во главе с Орбаном.

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