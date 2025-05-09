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Часть сокровищ Тутанхамона переехала в новый музей

Часть сокровищ Тутанхамона переехала в новый музей Часть сокровищ из коллекции фараона Тутанхамона переехала в новый музей.
Другие страны
9 мая 2025 г. 22:47
Часть сокровищ Тутанхамона переехала в новый музей

Часть сокровищ из коллекции фараона Тутанхамона переехала в новый музей.

Как передает Report, об этом сообщает министерство туризма и древностей Египта.

"163 артефакта доставили в Большой Египетский музей в Гизе, официальное открытие которого запланировано на 3 июля", - говорится в заявлении министерства.

По словам министра туризма и древностей Шерифа Фатхи, часть экспонатов "золотой коллекции" Тутанхамона привезли в рамках последних приготовлений к официальному открытию музея. Затем туда перевезут другие артефакты.

Среди перевезенных экспонатов – церемониальное кресло Тутанхамона, а также ювелирные изделия и подвески из золота. Гробницу Тутанхамона в 1922 году нашел в долине Царей в Луксоре во время раскопок британский археолог Говард Картер.

После коллекция, включая золотую маску, была размещена в Египетском музее на Тахрире. В новом музее в Гизе сокровищам Тутанхамона обретут отдельный зал. Новый музей власти Египта называют "подарком миру" и планируют пригласить на его открытие глав государств.

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