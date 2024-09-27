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Часть порта в Лос-Анджелесе закроют из-за возгорания аккумуляторов

Часть порта в Лос-Анджелесе закроют из-за возгорания аккумуляторов Порт в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) будет частично закрыт в пятницу из-за возникшего возгорания контейнера с литиевыми аккумуляторами.
Другие страны
27 сентября 2024 г. 09:04
Часть порта в Лос-Анджелесе закроют из-за возгорания аккумуляторов

Порт в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) будет частично закрыт в пятницу из-за возникшего возгорания контейнера с литиевыми аккумуляторами.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Батареи повреждены, они горят и выделяют газы (есть сообщение о взрыве одной батареи)", - говорится в заявлении пожарной службы.

Представитель международного союза береговых и складских организаций заявил, что "этот пожар невозможно потушить, и он может продолжаться до 48 часов".

По данным агентства, батареи загорелись после того, как перевозивший их грузовик перевернулся. Сообщения о пострадавших не поступали.

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