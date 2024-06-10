Часть переданных Украине F-16 разместят за пределами страны

Некоторые западные истребители F-16, которые партнеры передадут Украине в рамках оборонной помощи, будут размещены на иностранных авиабазах.

Некоторые западные истребители F-16, которые партнеры передадут Украине в рамках оборонной помощи, будут размещены на иностранных авиабазах.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.

По его словам, причиной является намерение обезопасить самолеты от российских ударов.

Бригадный генерал обратил внимание, что в настоящее время 4 страны подтвердили предоставление этих самолетов Украине, однако высказал мнение, что количество может увеличиться со временем.

"Следует понимать, что не все самолеты, которые будут переданы Украине, сейчас придут в Украину. Некоторые из них останутся в тех центрах, где готовят наших пилотов и авиационный персонал. Это будут украинские самолеты, которые будут использоваться для подготовки наших пилотов. Есть цифра, которая зайдет в Украину. Есть несколько самолетов, которые будут храниться на безопасных авиабазах, не в Украине, для того чтобы они здесь не были мишенями", - сказал он.

По его словам, такие истребители будут резервом для ВСУ, в том числе в случае необходимости для замены неисправных самолетов.

Бригадный генерал добавил, что неизвестно, какое количество F-16 будет обещано Украине в более отдаленной перспективе.