Часть гостиницы обрушилась на востоке Китая

Обрушение части гостиницы произошло в понедельник в городе Сучжоу в восточной провинции Цзянсу, под завалами могут быть люди.

Обрушение части гостиницы произошло cегодня в городе Сучжоу в восточной провинции Цзянсу, под завалами могут быть люди.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает информационный ресурс Sina.

В местных социальных сетях появилось видео, на котором видно, что часть небольшого здания полностью обвалилась. На месте работают спасатели.

Местные власти пока официально не уточняют, сколько людей могло оказаться под завалами. В СМИ есть информация о том, что на момент обрушения в здании могло быть порядка 15 человек.