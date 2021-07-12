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Часть гостиницы обрушилась на востоке Китая

Часть гостиницы обрушилась на востоке Китая Обрушение части гостиницы произошло в понедельник в городе Сучжоу в восточной провинции Цзянсу, под завалами могут быть люди.
Другие страны
12 июля 2021 г. 17:00
Часть гостиницы обрушилась на востоке Китая

Обрушение части гостиницы произошло cегодня в городе Сучжоу в восточной провинции Цзянсу, под завалами могут быть люди.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает информационный ресурс Sina.

В местных социальных сетях появилось видео, на котором видно, что часть небольшого здания полностью обвалилась. На месте работают спасатели.

Местные власти пока официально не уточняют, сколько людей могло оказаться под завалами. В СМИ есть информация о том, что на момент обрушения в здании могло быть порядка 15 человек.

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