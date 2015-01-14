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    ​Первый после теракта выпуск "Charlie Hebdo" поступил в продажу

    На обложку свежего выпуска вновь была помещена карикатура на пророка Мухаммеда

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Утром в среду во Франции вышел новый номер сатирического журнала "Charlie Hebdo", вооруженное нападение на редакцию которого радикальных исламистов на прошлой неделе унесло жизни 12 человек, в том числе 8 журналистов.

    Как сообщает Report со ссылкой на BBC, на обложку свежего выпуска вновь была помещена карикатура на пророка Мухаммеда, на этот раз в руках он держит табличку "Je suis Charlie" ("Я - Шарли" - ИФ), ставшую за минувшую неделю символом солидарности с жертвами террористических атак.

    Очередной выпуск журнала был напечатан тиражом в 3 млн. экземпляров, тогда как тираж обычных номеров издания составляет 60 тыс. экземпляров. 

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