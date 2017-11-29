Charlie Hebdo прекратит выпуск журнала на немецком языке

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo прекращает выпуск журнала на немецком языке в связи с недостатком читателей.

Как передает Report, об этом заявил главный редактор издания Жерар Бияр в своей редакторской колонке, озаглавленной «Спокойной ночи, друзья, настало время вас покинуть».

Рядом стоит подпись главы немецкого издания Минки Шнайдер.

Для рентабельности издания Charlie Hebdo на немецком языке требовалось 10 тыс. читателей, однако этот показатель не был достигнут. Точное число читателей журнала не сообщается.