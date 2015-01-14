Ведущий арабский вуз осудил новые карикатуры "Charlie Hebdo"

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Ведущий исламский университет аль-Азхар в Каире осудил продолжение публикации антиисламских карикатур на страницах еженедельника "Charlie Hebdo".

Как сообщает Report со ссылкой на Franc-Press, по мнению представителей вуза, карикатуры "не служат мирному сосуществованию народов и препятствуют интеграции мусульман в европейское и западное общество".

В аль-Азхаре подчеркнули, что продолжение провокационных публикаций "Charlie Hebdo" лишь продолжит "возбуждать ненависть".