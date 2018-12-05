Chanel решила отказаться от использования кожи крокодила

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Французская компания Chanel решила не использовать натуральный мех и кожу экзотических животных в своих изделиях.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал WWD со ссылкой на президента fashion-направления модного дома Бруно Павловски.

По данным портала, компания перестанет использовать кожу крокодила, ящерицы, змеи и ската. Что касается меха, то компания и раньше практически не использовала его, отмечает портал.

Павловски заявил, что стало очень трудно найти кожу, которая отвечает стандартам качества и этики компании, а также что модный дом сконцентрируется на использовании текстиля и искусственной кожи. Он отметил, что изделия из кожи экзотических животных не сразу перестанут продаваться в бутиках бренда, "это займет какое-то время".

Глава Chanel Карл Лагерфельд заявил, что не помнит, когда компания использовала мех в своих коллекциях. По поводу кожи экзотических животных он заявил, что "существует проблема с поставками, и это в любом случае не было делом Chanel".

"Мы сделали это, потому что это витает в воздухе, а не потому, что нам это навязали. Это свободный выбор", — приводит портал слова главы дома.