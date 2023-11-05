О нас

Чад отозвал временного поверенного в Израиле для консультаций

Чад отозвал временного поверенного в Израиле для консультаций Чад отзывает временного поверенного в делах в Израиле для консультаций из-за конфликта в секторе Газа.
Другие страны
5 ноября 2023 г. 11:05
Чад отозвал временного поверенного в Израиле для консультаций

Чад отзывает временного поверенного в делах в Израиле для консультаций из-за конфликта в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщил МИД африканской страны.

"Чад осуждает гибель ни в чем не повинных мирных жителей и призывает к прекращению огня, ведущему к прочному решению палестинского вопроса. Вследствие этого было принято решение отозвать временного поверенного в Израиле для консультаций", - говорится в заявлении министерства.

Ранее своих послов в Израиле отозвали Бахрейн, Иордания, Колумбия, Турция, Чили, а Боливия прекратила дипломатические отношения с Тель-Авивом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çad məsləhətləşmələr üçün İsraildəki müvəqqəti işlər vəkilini geri çağırıb

Экслюзивные новости

Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
4 ноября 2023 г. 14:22
Путешественник из Кувейта: Карабахский регион имеет большие перспективы развития
Путешественник из Кувейта: Карабахский регион имеет большие перспективы развития
4 ноября 2023 г. 13:13
Посол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
ФотоПосол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
3 ноября 2023 г. 17:37
Эксперт: Страны Центральной Азии не желают попадать в зависимость от глобальных игроков
Эксперт: Страны Центральной Азии не желают попадать в зависимость от глобальных игроков
2 ноября 2023 г. 10:52
Посол: Беларусь стремится содействовать Азербайджану в восстановлении Карабаха
Посол: Беларусь стремится содействовать Азербайджану в восстановлении Карабаха
1 ноября 2023 г. 11:37
Полицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоПолицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
30 октября 2023 г. 16:52
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
30 октября 2023 г. 12:51
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
30 октября 2023 г. 11:07
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
27 октября 2023 г. 13:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi