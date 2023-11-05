Чад отозвал временного поверенного в Израиле для консультаций

Чад отзывает временного поверенного в делах в Израиле для консультаций из-за конфликта в секторе Газа.

Чад отзывает временного поверенного в делах в Израиле для консультаций из-за конфликта в секторе Газа.

Как передает Report , об этом сообщил МИД африканской страны.

"Чад осуждает гибель ни в чем не повинных мирных жителей и призывает к прекращению огня, ведущему к прочному решению палестинского вопроса. Вследствие этого было принято решение отозвать временного поверенного в Израиле для консультаций", - говорится в заявлении министерства.

Ранее своих послов в Израиле отозвали Бахрейн, Иордания, Колумбия, Турция, Чили, а Боливия прекратила дипломатические отношения с Тель-Авивом.