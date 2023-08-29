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Председатель 77-ой сессии ГА ООН: Мир как никогда близок к ядерной катастрофе

Председатель 77-ой сессии ГА ООН: Мир как никогда близок к ядерной катастрофе Мир находится как никогда близко к глобальной катастрофе, любое применение ядерных вооружений приведет к выходу ситуации из-под контроля.
Другие страны
29 августа 2023 г. 19:57
Председатель 77-ой сессии ГА ООН: Мир как никогда близок к ядерной катастрофе

Мир находится как никогда близко к глобальной катастрофе, любое применение ядерных вооружений приведет к выходу ситуации из-под контроля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши, выступая на заседании этого института всемирной организации, посвященного Международному дню против ядерных испытаний.

"В 2022 году военные расходы в мире достигли рекордных $2,2 трлн. Мы видим много свидетельств того, что запасы ядерных вооружений и потенциалы растут, что противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия", - сказал он.

"Мы сейчас находимся ближе к глобальной катастрофе, чем когда-либо в этом столетии, - отметил глава сессии Генассамблеи ООН. - Мы не можем увидеть ужасающую ловушку, которую расставили человечеству, полагаясь на ядерные вооружения".

По его словам, Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний является ключевым элементом международной структуры разоружения. "Мы должны помнить, что применение любого ядерного оружия в любых целях немедленно выйдет из-под контроля. Так называемая ограниченная ядерная война не существует", - заявил Кёрёши.

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