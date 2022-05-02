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CGTN: НАТО планирует дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион

CGTN: НАТО планирует дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион НАТО пытается дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), чтобы обеспечить США мировое господство.
Другие страны
2 мая 2022 г. 03:59
CGTN: НАТО планирует дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион

НАТО пытается дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), чтобы обеспечить США мировое господство.

Как передает Report, об этом сообщает китайский портал CGTN.

В публикации отмечается, что НАТО позиционирует себя как «оборонительный» союз, однако при этом интенсивно расширяется и развязывает военные конфликты.

«НАТО кричит о мире и безопасности, но в то же самое время сбрасывает огромное количество бомб на другие страны… Теперь она переключила внимание с Атлантики на Азиатско-Тихоокеанский регион, где постоянно играет мускулами», — говорится в статье.

Издание отмечает, что НАТО является инструментом США для достижения гегемонии. Соединенные Штаты рассматривают поднимающий голову Китай как препятствие на пути к безраздельному господству.

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