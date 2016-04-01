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    Cеул сообщил о новом запуске ракеты КНДР

    Снаряд был запущен в сторону Японского моря

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Северная Корея, вероятно, провела очередной запуск ракеты со своего восточного побережья. Об этом заявили южнокорейские военные, сообщает Report со ссылкой на  Reuters.

    Снаряд был запущен в сторону Японского моря. По словам южнокорейского чиновника, сейчас в Сеуле пытаются выяснить, о каком типе снаряда идет речь. 

    Агентство Yonhap сообщает, что КНДР испытала баллистическую ракету. По другим данным, речь идет о ракете малой дальности класса "земля-воздух".

    На этой неделе Северная Корея запустила ракеты малой дальности в Восточно-Китайском море. 

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