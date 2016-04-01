Cеул сообщил о новом запуске ракеты КНДР

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Северная Корея, вероятно, провела очередной запуск ракеты со своего восточного побережья. Об этом заявили южнокорейские военные, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Снаряд был запущен в сторону Японского моря. По словам южнокорейского чиновника, сейчас в Сеуле пытаются выяснить, о каком типе снаряда идет речь.

Агентство Yonhap сообщает, что КНДР испытала баллистическую ракету. По другим данным, речь идет о ракете малой дальности класса "земля-воздух".

На этой неделе Северная Корея запустила ракеты малой дальности в Восточно-Китайском море.