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Cестра Трампа назвала его беспринципным человеком

Cестра Трампа назвала его беспринципным человеком Старшая сестра президента США, отставной судья Мэриэнн Трамп-Бэрри считает своего брата беспринципным человеком, которому нельзя доверять
Другие страны
23 августа 2020 г. 07:57
Cестра Трампа назвала его беспринципным человеком

Старшая сестра президента США, отставной судья Мэриэнн Трамп-Бэрри считает своего брата беспринципным человеком, которому нельзя доверять.

Как передает Report, об этом свидетельствует тайно записанный на пленку ее разговор с племянницей американского лидера Мэри Трамп. Она предоставила запись газете The Washington Post, которая опубликовала ее 22 августа.

В 2018 году глава США предложил отправить Бэрри на границу на фоне масштабных потоков мигрантов, прибывавших в Соединенные Штаты. Отставной судья во время беседы подвергла критике своего брата. Тогда вашингтонская администрация проводила политику "нулевой терпимости", согласно которой нелегальных мигрантов привлекали к уголовной ответственности и разлучали с детьми.

"У него нет принципов. Совершенно никаких. Если ты религиозный человек, ты бы хотел помогать людям, а не заниматься вот этим", - отметила 83-летняя сестра президента. "Ему нельзя доверять", - добавила она.

Мэри Трамп издала в июле книгу "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире" (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man). В ней племянница американского лидера, которая имеет докторскую степень по клинической психологии, утверждает, что 74-летний Дональд Трамп из-за негативного влияния семьи лишен способности сопереживать другим людям и страдает от множества комплексов. В основу книги она также положила беседу со старшей сестрой американского лидера. Президент назвал произведение своей племянницы лживым и ужасным.

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