Церкви в Германии начнут выдавать прихожанам одеяла на фоне энергокризиса

Руководства нескольких церквей в Германии разработали меры, позволяющие снизить затраты на дорогостоящее отопление приходов.
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Речь идет о церквях в федеральных землях Гессен и Райнланд-Пфальц. В теплую погоду их руководство предлагает проводить службы на открытом воздухе, иногда проводя богослужения в онлайн-режиме. Кроме того, прихожанам начнут выдавать одеяла.
Отметим, что 1 сентября в Германии вступило в силу постановление федерального правительства об энергосбережении, обязующее представителей розницы не держать двери и окна открытыми, а также гасить витрины магазинов в промежутке с 22.00 до 6.00.