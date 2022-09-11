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Церкви в Германии начнут выдавать прихожанам одеяла на фоне энергокризиса

Церкви в Германии начнут выдавать прихожанам одеяла на фоне энергокризиса Руководства нескольких церквей в Германии разработали меры, позволяющие снизить затраты на дорогостоящее отопление приходов.
Другие страны
11 сентября 2022 г. 02:09
Церкви в Германии начнут выдавать прихожанам одеяла на фоне энергокризиса

Руководства нескольких церквей в Германии разработали меры, позволяющие снизить затраты на дорогостоящее отопление приходов.

Как передает Report, об этом сообщает газета Bild.

Речь идет о церквях в федеральных землях Гессен и Райнланд-Пфальц. В теплую погоду их руководство предлагает проводить службы на открытом воздухе, иногда проводя богослужения в онлайн-режиме. Кроме того, прихожанам начнут выдавать одеяла.

Отметим, что 1 сентября в Германии вступило в силу постановление федерального правительства об энергосбережении, обязующее представителей розницы не держать двери и окна открытыми, а также гасить витрины магазинов в промежутке с 22.00 до 6.00.

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