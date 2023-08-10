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Церемонию вручения Emmy перенесли на 15 января из-за забастовки в Голливуде

Церемонию вручения Emmy перенесли на 15 января из-за забастовки в Голливуде Церемония вручения телевизионной премии Emmy, которая должна была состояться в 75-й раз 18 сентября, перенесена на 15 января 2024 года в связи с забастовкой актеров и сценаристов в Голливуде.
Другие страны
10 августа 2023 г. 19:05
Церемонию вручения Emmy перенесли на 15 января из-за забастовки в Голливуде

Церемония вручения телевизионной премии Emmy, которая должна была состояться в 75-й раз 18 сентября, перенесена на 15 января 2024 года в связи с забастовкой актеров и сценаристов в Голливуде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, телеканал Fox будет транслировать церемонию с 17:00 до 20:00 по тихоокеанскому времени. Новая дата мероприятия выпадает на День Мартина Лютера Кинга - государственный праздник, приуроченный ко дню рождения борца за права афроамериканцев.

Церемония вручения Emmy переносится впервые с 2001 года, когда мероприятие отложили из-за терактов 11 сентября и начала военной операции США в Афганистане 7 октября.

Забастовка Американской федерации актеров телевидения и кино, представляющей интересы примерно 160 тыс. актеров, началась 14 июля и фактически остановила все производство в киноиндустрии США. Актеры требуют увеличения зарплат и компенсаций переработок, а также ограничения использования искусственного интеллекта в кинопроизводстве.

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Версия на азербайджанском языке “Emmi” mükafatının təqdimatı gələn ilə təxirə salınıb
Версия на английском языке Emmy Awards move to January due to strikes in Hollywood

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