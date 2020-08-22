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Церемония прощания с Робертом Трампом прошла в Белом доме

Церемония прощания с Робертом Трампом прошла в Белом доме Церемония прощания с умершим братом президента США Дональда Трампа Робертом прошла в пятницу в Белом доме.
Другие страны
22 августа 2020 г. 05:45
Церемония прощания с Робертом Трампом прошла в Белом доме
Мелания и Дональд Трамп

Церемония прощания с умершим братом президента США Дональда Трампа Робертом прошла в пятницу в Белом доме.

Как передает Report со ссылкой на телекомпанию CNN, помимо американского лидера, участие в ней приняли члены его семьи, в том числе первая леди США Мелания Трамп.

"Роберт, я тебя люблю. Покойся с миром!" - написал после церемонии в Twitter глава вашингтонской администрации.

Дональд и Мелания Трамп
Дональд и Мелания Трамп

Президент США сообщил о смерти своего брата 15 августа. До этого Роберт Трамп был госпитализирован в Нью-Йорке. По сведениям газеты The New York Times, у него были внутримозговые кровоизлияния.

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