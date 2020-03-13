Церемония присяги нового президента Греции пройдет без гостей

Эпидемия коронавируса внесла изменения в церемонию приведения к присяге нового президента Греции Екатерины Сакелларопулу - церемония пройдёт "в узком кругу", почти без приглашённых гостей и при строгих мерах профилактики.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Сакелларопулу в пятницу вступает в должность президента. Она стала первой женщиной, избранной президентом Греции. Присягу она принесёт в парламенте на пленарном заседании.Предполагается, что на пленарном заседании будет присутствовать менее 170 человек вместо приблизительно 1 000 человек, которые посещали подобные церемонии в прошлом.

Правительство будет представлено премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и несколькими министрами, а парламентские партии будут представлены лидерами и представителями. Предполагается, что в общей сложности будет 35-40 депутатов.