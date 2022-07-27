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Цены за энергию в Великобритании могут достичь рекордных значений

Цены за энергию в Великобритании могут достичь рекордных значений Счета за потребление энергии в Великобритании к началу следующего года могут достичь рекордных значений.
Другие страны
27 июля 2022 г. 16:55
Цены за энергию в Великобритании могут достичь рекордных значений
Pexels

Счета за потребление энергии в Великобритании к началу следующего года могут достичь рекордных значений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Times.

С апреля средний счет за потребление энергии в стране уже вырос до рекордных 1,9 тыс. фунтов в год, говорится в отчете консалтинговой фирмы BFY. Теперь ожидается, что к октябрю этот показатель может повысится до 3,4 тыс. фунтов.

"Счета за энергию к январю могут превысить 3 850 фунтов в год", — говорится в сообщении.

Этот прогноз связан с ростом цен на газ в стране до показателей, которые были зафиксированы только в марте.

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Версия на английском языке Gas shortages to send energy bills close to £4,000 in UK

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