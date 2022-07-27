Цены за энергию в Великобритании могут достичь рекордных значений

Счета за потребление энергии в Великобритании к началу следующего года могут достичь рекордных значений.

Счета за потребление энергии в Великобритании к началу следующего года могут достичь рекордных значений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Times.

С апреля средний счет за потребление энергии в стране уже вырос до рекордных 1,9 тыс. фунтов в год, говорится в отчете консалтинговой фирмы BFY. Теперь ожидается, что к октябрю этот показатель может повысится до 3,4 тыс. фунтов.

"Счета за энергию к январю могут превысить 3 850 фунтов в год", — говорится в сообщении.

Этот прогноз связан с ростом цен на газ в стране до показателей, которые были зафиксированы только в марте.