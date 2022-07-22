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Цены на золото снова растут

Цены на золото снова растут Цены на золото снова растут в пятницу и могут завершить в плюсе эту неделю после пятинедельной череды снижений/
Другие страны
22 июля 2022 г. 18:14
Цены на золото снова растут

Цены на золото снова растут в пятницу и могут завершить в плюсе эту неделю после пятинедельной череды снижений/

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет MarketWatch.

Котировки августовских контрактов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в ходе торгов поднимаются на 0,6% - до $1724,20 за унцию.

Серебро с поставкой в сентябре потеряло в цене 0,1% и стоит $18,70 за унцию.

На этой неделе поддержку золота оказало снижение доходности американских гособлигаций, отметил старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам. В пятницу доходность 10-летних US Treasuries находится в районе 2,82%, упав с начала торгов четверга более чем на 20 базисных пунктов.

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