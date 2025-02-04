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Цены на яйца в США бьют рекорды из-за птичьего гриппа

Цены на яйца в США бьют рекорды из-за птичьего гриппа Цены на яйца в США бьют рекорд за рекордом, поскольку птичий грипп распространяется по стране.
Другие страны
4 февраля 2025 г. 20:00
Цены на яйца в США бьют рекорды из-за птичьего гриппа

Цены на яйца в США бьют рекорд за рекордом, поскольку птичий грипп распространяется по стране.

Как передает Report, об этом пишут зарубежные СМИ.

Упаковка из двенадцати яиц в ряде регионов страны стоит уже больше $7. При этом дефицит яиц испытывают как магазины, так и предприятия общественного питания.

Средняя цена за упаковку яиц выросла более чем на 50% за последний год.

Главной причиной скачка цен, по словам экономистов и аналитиков, является высокозаразный птичий грипп, который косит популяцию кур и сокращает поставки яиц, а также высокий потребительский спрос на них, типичный для зимнего праздничного сезона.

По данным министерства сельского хозяйства США, с декабря из-за вспышки птичьего гриппа в стране было потеряно или забито более 13 млн кур.

По данным фермерской группы United Egg Producers, с начала вспышки птичьего гриппа в 2022 году около 104 млн несушек погибли, из них 29 млн - с октября прошлого года.

Кроме того, такие препараты, как Ozempic, разработанные для лечения диабета, но широко используемые для снижения веса, повышают спрос на яйца как источник белка, отмечает вице-президент по стратегии на рынке продуктов питания в Северной Америке RELEX Solutions Аманда Орен.

Дюжина крупных яиц на Среднем Западе теперь стоит в среднем $7,08 оптом, что примерно в семь раз больше цены всего два года назад, по данным Минсельхоза.

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