Цены на рис в Японии поднялись до рекордного за почти полстолетия уровня

Цены на рис в августе подскочили в Японии на 28,3% по сравнению с показателем того же месяца год назад и достигли самого высокого уровня с сентября 1975 года.
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Ведомство считает, что это произошло из-за плохого урождая в прошлом году, связанного с чрезмерной жарой.
Цены поднялись также из-за стремления части населения увеличить свои домашние запасы на случай стихийных бедствий, отмечает Министерство. Рис остается одной из основ ежедневного рациона жителей страны, несмотря на серьезное расширение употребления хлеба.
В целом цены на продовольствие поднялись в августе в Японии на 2,9%. Это связывают с подорожанием импортных сельскохозяйственных товаров, а также влиянием чрезмерной летней жары.