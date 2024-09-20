Цены на рис в Японии поднялись до рекордного за почти полстолетия уровня

Цены на рис в августе подскочили в Японии на 28,3% по сравнению с показателем того же месяца год назад и достигли самого высокого уровня с сентября 1975 года.

Цены на рис в августе подскочили в Японии на 28,3% по сравнению с показателем того же месяца год назад и достигли самого высокого уровня с сентября 1975 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Министерства по административным делам и коммуникациям страны.

Ведомство считает, что это произошло из-за плохого урождая в прошлом году, связанного с чрезмерной жарой.

Цены поднялись также из-за стремления части населения увеличить свои домашние запасы на случай стихийных бедствий, отмечает Министерство. Рис остается одной из основ ежедневного рациона жителей страны, несмотря на серьезное расширение употребления хлеба.

В целом цены на продовольствие поднялись в августе в Японии на 2,9%. Это связывают с подорожанием импортных сельскохозяйственных товаров, а также влиянием чрезмерной летней жары.