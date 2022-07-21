Цены на нефть замедлили падение

Цены на нефть замедлили падение в ходе торгов в четверг, но продолжают снижаться на фоне сигналов ослабления спроса на бензин в США, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

Цены на нефть замедлили падение в ходе торгов в четверг, но продолжают снижаться на фоне сигналов ослабления спроса на бензин в США, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:47 по бакинскому времени в четверг составляет $104,15 за баррель, что на $2,77 (2,59%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. При этом в определенный момент торгов цена Brent опустилась более чем на 5%, до $101,5 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $96,61 за баррель, что на $3,27 (3,27%) ниже итогового значения предыдущей сессии.