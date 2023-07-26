Мировые цены на нефть немного снизились

Мировые цены на нефть 26 июля 2023 года снизились на 0,94% на фоне ожидания новостей по данным о запасах в США, которые позволят оценить перспективы спроса.

Мировые цены на нефть 26 июля 2023 года снизились на 0,94% на фоне ожидания новостей по данным о запасах в США, которые позволят оценить перспективы спроса.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные торгов и экспертов рынка.

По состоянию на 14.53 по бакинскому времени цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,94%, до $82,47 за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,94%, до $78,88 за баррель.

По словам аналитика UBS по сырьевым товарам Джованни Стауново, последние данные по запасам в США были удручающими. Сейчас же трейдеры оценили возможность роста ставки Федеральной резервной системой (ФРС), поэтому они и дальше будут наблюдать за рекомендациями регулятора, чтобы понять, как действовать в будущем.