Цены на гостиничные номера в Вашингтоне выросли на 93% в преддверии инаугурации Трампа

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В преддверии инаугурации Дональда Трампа цены на гостиничные номера в Вашингтоне выросли на 93%.

Как передает Report, об этом сообщает Marketwatch со ссылкой на данные сервиса Trivago.

Одна ночь в стандартном двуспальном номере обойдется постояльцам в $2701 при стоимости ночи в обычное время в $200.

Во время инаугурации Барака Обамы в 2009 году отели были загружены на 96,8%, а во время его инаугурации на второй срок, по словам Ламурье, загруженность была гораздо ниже. По данным исследовательской компании STR, загруженность отелей в 2005 году (инаугурация Джорджа Буша-младшего на второй срок) составляла 88,7% и 66,8% — в 2013 году (инаугурация на второй срок Барака Обамы), пишет Marketwatch.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится в ближайшую пятницу, 20 января.