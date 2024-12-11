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Цены на электроэнергию в Германии подскочили из-за сокращения ветрогенерации на фоне роста спроса

Цены на электроэнергию в Германии подскочили из-за сокращения ветрогенерации на фоне роста спроса Цены на электроэнергию в Германии резко выросли из-за низкого уровня ветрогенерации и повышенного спроса.
Другие страны
11 декабря 2024 г. 16:21
Цены на электроэнергию в Германии подскочили из-за сокращения ветрогенерации на фоне роста спроса

Цены на электроэнергию в Германии резко выросли из-за низкого уровня ветрогенерации и роста спроса на энергию в стране.

Об этом передает Report со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, стоимость электроэнергии в Германии подскочила на аукционе и варьировалась на уровне 606,92 евро за мегаватт-час. При этом прогнозируется, что спрос по всей стране будет на 12 гигаватт выше, чем ожидалось ранее, поскольку резкое похолодание сохранится до субботы.

Также по словам ведущего аналитика по энергетике Energy Aspects Сабрины Кернбихлер, "германская ветрогенерация даже ниже и без того низких прогнозируемых уровней".

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