Цены фьючерсов на газ в Европе на закрытие торгов снизились на 18,5%

Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов пятницы снизились на 18,5% по отношению ко вчерашней расчетной цене и опустились близко к 1 250 долларам США.

Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов пятницы снизились на 18,5% по отношению ко вчерашней расчетной цене и опустились близко к 1 250 долларам США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, демонстрировала корреляционное снижение с самого открытия торговой сессии. Локальный максимум составил 1 437,2 доллара США, а минимум - почти 1 150 долларов США. Коррекционное снижение - после рекордного скачка 21 декабря до 2 190,4 доллара - продолжилось третий день подряд. Итоговая цена закрытия составила 1 261,9 доллара США, что на 18,5% ниже расчетной цены накануне - почти 1 550 долларов США.

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1 000 долларов. А за неполный декабрь она подскакивала вдвое. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов - с 1996 года - в Европе не было.

Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределенность с запуском газопровода "Северный поток 2".