Центробанк Венесуэлы поднял курс доллара в 24 раза после начала деноминации

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Доллар в Венесуэле официально подорожал в 24 раза после начала деноминации в минувший понедельник.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные центральным банком страны во вторник.

В соответствии с ними, курс национальной валюты оказался на отметке в 68,65 суверенного боливара за евро или порядка 60 - за доллар США.

Один суверенный боливар равен 100 тыс. дореформенных боливаров. Если оперировать в прежних масштабах, то до начала деноминации официальный курс доллара был равен 248 тыс. боливаров, теперь же он достиг отметки в 6 млн и сравнялся с курсом черного рынка.