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Центробанк Китая впервые с 2020 года снизил ключевую ставку

Центробанк Китая впервые с 2020 года снизил ключевую ставку Народный банк Китая сообщил, что снижает ставку однолетних среднесрочных кредитов для финансовых учреждений КНР на 10 б.п., до 2,85%. Китайский регулятор впервые с апреля 2020 года снижает ставку для данного механизма кредитования.
Другие страны
17 января 2022 г. 09:24
Центробанк Китая впервые с 2020 года снизил ключевую ставку

Народный банк Китая сообщил, что снижает ставку однолетних среднесрочных кредитов для финансовых учреждений КНР на 10 б.п., до 2,85%. Китайский регулятор впервые с апреля 2020 года снижает ставку для данного механизма кредитования.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, также на 10 б.п., до 2,1%, снижается процентная ставка по семидневным репо.

Одновременно Государственное статистическое бюро КНР представило экономические показатели страны за 2021 год. Годовой ВВП Китая вырос на 8,1%, при этом рост показателя в четвертом квартале составил 4% по сравнению с тем же периодом 2020 года, передает Reuters. В квартальном выражении ВВП в октябре—декабре вырос на 1,6%.

Как сообщает AFP, экономика КНР, по информации статбюро страны, "находится под тройным давлением: со стороны сокращения спроса, сбоев в предложении и ослабления ожиданий".

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Версия на азербайджанском языке Çinin Mərkəzi Bankı faiz dərəcəsini aşağı salıb
Версия на английском языке China cuts rates on policy loans for first time since 2020

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