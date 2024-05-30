Центробанк Израиля: Конфликт в Газе обойдется стране в 67 млрд долларов

Конфликт в секторе Газа обойдется Израилю 67 млрд долларов в виде расходов на оборону, гражданских нужд и потери налоговых поступлений в 2023-2025 годах.

Конфликт в секторе Газа обойдется Израилю 67 млрд долларов в виде расходов на оборону, гражданских нужд и потери налоговых поступлений в 2023-2025 годах.

Как передает Report, об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление главы Центрального банка Израиля Амира Ярона.

Ярон предупредил, что "расходы на безопасность и гражданскую войну являются значительными" и ложатся тяжелым бременем на бюджет. Кроме того, ожидается, что будущий бюджет на безопасность будет постоянно расти и окажет макроэкономическое воздействие.

"Процветающая экономика требует безопасности, а безопасность требует процветающей экономики. Следовательно, война не должна привести к отмене постоянных расходов на оборону, и необходимо найти необходимый баланс, - заявил глава Центробанка.