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Центробанк Израиля: Конфликт в Газе обойдется стране в 67 млрд долларов

Центробанк Израиля: Конфликт в Газе обойдется стране в 67 млрд долларов Конфликт в секторе Газа обойдется Израилю 67 млрд долларов в виде расходов на оборону, гражданских нужд и потери налоговых поступлений в 2023-2025 годах.
Другие страны
30 мая 2024 г. 19:40
Центробанк Израиля: Конфликт в Газе обойдется стране в 67 млрд долларов

Конфликт в секторе Газа обойдется Израилю 67 млрд долларов в виде расходов на оборону, гражданских нужд и потери налоговых поступлений в 2023-2025 годах.

Как передает Report, об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление главы Центрального банка Израиля Амира Ярона.

Ярон предупредил, что "расходы на безопасность и гражданскую войну являются значительными" и ложатся тяжелым бременем на бюджет. Кроме того, ожидается, что будущий бюджет на безопасность будет постоянно расти и окажет макроэкономическое воздействие.

"Процветающая экономика требует безопасности, а безопасность требует процветающей экономики. Следовательно, война не должна привести к отмене постоянных расходов на оборону, и необходимо найти необходимый баланс, - заявил глава Центробанка.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Mərkəzi Bankı: Qəzzada qarşıdurma ölkəyə 67 milyard dollara başa gələcək

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