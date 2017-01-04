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    Центральная газета КНДР заявила, что улучшение отношений между Севером и Югом является важнейшей задачей в судьбе корейцев

    Газета призывает корейцев объединить усилия для противостояния вызовам сил, препятствующих независимому воссоединению Севера и Юга

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Улучшение отношений между КНДР и Южной Кореей является важнейшей задачей, связанной с судьбой корейской нации.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в статье, опубликованной в центральной северокорейской газете "Нодон синмун".

    По мнению издания, только в случае примирения между двумя сторонами появится возможность для достижения прочного мира на Корейском полуострове и для воссоединения родин". Как подчеркивается в материале, сохранение в отношениях между Севером и Югом недоверия и конфронтации равнозначно неизгладимому преступлению перед историей и будущими поколениями.

    Газета призывает всех корейцев объединить усилия, чтобы совместно противостоять вызовам сил, препятствующих независимому воссоединению Севера и Юга.

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