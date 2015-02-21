​США и Казахстан намерены сотрудничать в расследовании уголовных дел

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Власти США и Казахстана договорились о сотрудничестве в расследовании уголовных дел. Соответствующее соглашение в пятницу подписали заместитель помощника министра юстиции США Брюс Свартц и генпрокурор Казахстана Асхат Даулбаев, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В госдепартаменте США подчеркнули, что документ стал "важным шагом вперед в развитии сотрудничества правоохранительных органов двух стран, которое направлено на защиту законопослушных граждан".

Отмечалось также, что соглашение предусматривает "межправительственный механизм предоставления доказательств и других форм содействия правоохранительных структур в проведении уголовных расследований и связанных с ними процедур". Речь, в частности, идет о "допросе свидетелей, предоставлении документов, выявлении местонахождения людей или доказательств, реализации запросов на поиск и задержание, передаче подследственных для допросов, а также в осуществлении любой другой помощи, которую не запрещают законы другой стороны".