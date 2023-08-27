Центр украинского Херсона подвергся обстрелу, погиб мирный житель

Российские военный обстреляли территорию Херсонской области, в результате чего погибла женщина, а мужчина получил ранение.

Российские военные обстреляли территорию Херсонской области, в результате чего погибла женщина, еще один человек получил ранения.

Как передает Report , об этом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в своем Telegram-канале.

"Россияне накрыли огнем Веровку Тягинской общины. "К сожалению, пострадали люди. Из-за российского обстрела погибла 35-летняя женщина, еще одного местного жителя доставили в больницу с ранениями", - заявил он.

Напомним, что город Херсон находился под контролем российской армии со 2 марта по 11 ноября прошлого года. Этот город был самым крупным поселением, перешедшим под контроль России в начавшейся 24 февраля войне.