Центр исследования энергетики предупредил украинцев об энергодефиците

Жителям Украины необходимо готовиться к отключениям света летом из-за повреждений энергообъектов.

Жителям Украины необходимо готовиться к отключениям света летом из-за повреждений энергообъектов.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, с таким заявлением выступил директор Центра исследования энергетики страны Александр Харченко.

"Мы в весеннем нижнем пике потребления", - отметил он.

По прогнозам Харченко, летом ситуация изменится. Пик потребления электричества, скорее всего, произойдет во второй половине июля - в августе. Директор Центра не исключил дефицита электричества даже при условии максимального импорта. Он добавил, что жителям Украины нужно быть готовыми к "определенным ограничениям потребления".

Харченко отметил, что еще сложнее говорить о следующем отопительном сезоне, который требует экстренных мер, очень быстрого реагирования и масштабной подготовки.

"На покрытие зимнего потребления нам не будет хватать существенных объемов генерации", - сказал он.