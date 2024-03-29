Центр исследования энергетики предупредил украинцев об энергодефиците

Жителям Украины необходимо готовиться к отключениям света летом из-за повреждений энергообъектов.
Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, с таким заявлением выступил директор Центра исследования энергетики страны Александр Харченко.
"Мы в весеннем нижнем пике потребления", - отметил он.
По прогнозам Харченко, летом ситуация изменится. Пик потребления электричества, скорее всего, произойдет во второй половине июля - в августе. Директор Центра не исключил дефицита электричества даже при условии максимального импорта. Он добавил, что жителям Украины нужно быть готовыми к "определенным ограничениям потребления".
Харченко отметил, что еще сложнее говорить о следующем отопительном сезоне, который требует экстренных мер, очень быстрого реагирования и масштабной подготовки.
"На покрытие зимнего потребления нам не будет хватать существенных объемов генерации", - сказал он.