CENTCOM: США за первый квартал 2024 года провели 94 операции по борьбе с ИГ

США за первый квартал (с января по март) 2024 года провели 94 операции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" на территории Сирии и Ирака.

Как передает Report , об этом в пятницу сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Провели с января по март 94 миссии по поражению ИГИЛ, в результате которых 18 боевиков были убиты и 63 задержаны", - говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в X (ранее Twitter).

При этом отмечается, что 66 операций прошли на территории Ирака, 28 - на территории Сирии. "Продолжать преследование около 2,5 тыс. боевиков на территории Сирии и Ирака - важный компонент для окончательного разгрома ИГИЛ", - указывается в сообщении.