О нас

CENTCOM: Несколько судов в Красном море сообщили об атаке хуситов

CENTCOM: Несколько судов в Красном море сообщили об атаке хуситов Представители йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) выпустили две противокорабельные баллистические ракеты из контролируемых ими районов Йемена в южную часть Красного моря.
Другие страны
3 января 2024 г. 09:33
CENTCOM: Несколько судов в Красном море сообщили об атаке хуситов

Представители йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) выпустили две противокорабельные баллистические ракеты из контролируемых ими районов Йемена в южную часть Красного моря.

Как передает Report, об этом Центральное командование США (CENTCOM) написало в соцсети "Х".

"Хуситы, поддерживаемые Ираном, выпустили две противокорабельные баллистические ракеты из контролируемых хуситами районов Йемена в южную часть Красного моря. Несколько коммерческих судов в этом районе сообщили о падении баллистических ракет в поблизости, однако ни одно из них не сообщило о каком-либо ущербе", - говорится в сообщении командования.

Отмечается, что это уже 24 нападение на торговые судна в южной части Красного моря с 19 ноября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Husilər Qırmızı dənizin cənubuna gəmi əleyhinə ballistik raketlər atıblar

Самое важное

Срок обращения в ЦИК для регистрации кандидата в президенты истекает 8 января
Срок обращения в ЦИК для регистрации кандидата в президенты истекает 8 января
2 января 2024 г. 09:49
Президент Ильхам Алиев: Наша историческая Победа объединила всех азербайджанцев в единый кулак
Президент Ильхам Алиев: Наша историческая Победа объединила всех азербайджанцев в единый кулак
1 января 2024 г. 00:16
Президент: Знаком самого большого уважения к памяти великого лидера являются наши дела
Президент: Знаком самого большого уважения к памяти великого лидера являются наши дела
1 января 2024 г. 00:11
Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к азербайджанскому народу
Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к азербайджанскому народу
1 января 2024 г. 00:05
Президент: Проведение в следующем году в Азербайджане СОР29 является высокой оценкой нашего перехода на зеленую энергию
Президент: Проведение в следующем году в Азербайджане СОР29 является высокой оценкой нашего перехода на "зеленую" энергию
1 января 2024 г. 00:03
Ильхам Алиев: В будущем году в производство продукции военного назначения будет вложен как минимум один миллиард манатов
Ильхам Алиев: В будущем году в производство продукции военного назначения будет вложен как минимум один миллиард манатов
1 января 2024 г. 00:00
Президент: Руководство Армении должно вести себя так, чтобы не вызвать наш гнев
Президент: Руководство Армении должно вести себя так, чтобы не вызвать наш гнев
31 декабря 2023 г. 23:59
Президент Азербайджана: В 2024 году в свои дома вернутся и жители Ходжалы и Ханкенди
Президент Азербайджана: В 2024 году в свои дома вернутся и жители Ходжалы и Ханкенди
31 декабря 2023 г. 23:56
Глава государства: Сепаратизм больше не сможет поднять голову на наших землях
Глава государства: Сепаратизм больше не сможет поднять голову на наших землях
31 декабря 2023 г. 23:53
Ильхам Алиев: Восстановление государственного суверенитета навечно останется в памяти азербайджанского народа
Ильхам Алиев: Восстановление государственного суверенитета навечно останется в памяти азербайджанского народа
31 декабря 2023 г. 23:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi