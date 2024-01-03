CENTCOM: Несколько судов в Красном море сообщили об атаке хуситов

Представители йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) выпустили две противокорабельные баллистические ракеты из контролируемых ими районов Йемена в южную часть Красного моря.

Представители йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) выпустили две противокорабельные баллистические ракеты из контролируемых ими районов Йемена в южную часть Красного моря.

Как передает Report, об этом Центральное командование США (CENTCOM) написало в соцсети "Х".

"Хуситы, поддерживаемые Ираном, выпустили две противокорабельные баллистические ракеты из контролируемых хуситами районов Йемена в южную часть Красного моря. Несколько коммерческих судов в этом районе сообщили о падении баллистических ракет в поблизости, однако ни одно из них не сообщило о каком-либо ущербе", - говорится в сообщении командования.

Отмечается, что это уже 24 нападение на торговые судна в южной части Красного моря с 19 ноября.