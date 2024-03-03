CENTCOM: На борту затонувшего в Красном море сухогруза была 21 тыс. тонн удобрений
CENTCOM: На борту затонувшего в Красном море сухогруза была 21 тыс. тонн удобренийБританский сухогруз Rubymar затонувший в Красном море после атаки йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в феврале перевозил порядка 21 тыс. тонн удобрений, в химический состав которых входит фосфат и сульфат аммония, что рискует нанести в
Британский сухогруз Rubymar затонувший в Красном море после атаки йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в феврале перевозил порядка 21 тыс. тонн удобрений, в химический состав которых входит фосфат и сульфат аммония, что рискует нанести вред окружающей среде.
Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х.
"Порядка 21 тыс. тонн удобрений с сульфатом и фосфатом аммония, которые перевозило судно, представляют риск для окружающей среды в Красном море", - говорится в сообщении.
Ранее правительство международно признанного правительства Йемена сообщило, что Rubymar затонул в Красном море.
Сухогруз Rubymar, следовавший под флагом Белиза из Объединенных Арабских Эмиратов в Болгарию, получил серьезные повреждения в результате нападения хуситов в середине февраля. Экипаж был вынужден срочно покинуть судно. Предполагалось, что с помощью кораблей ВМС США сухогруз, построенный в 1997 году, отбуксируют в порт Джидда в Саудовской Аравии.
Sinking of Motor Vessel⁰Rubymar Risks Environmental⁰Damage
On Mar. 2 at approximately 2:15 a.m., MV Rubymar, a Belize-flagged, UK-owned bulk carrier, sank in the Red Sea after being struck by an Iranian-backed Houthi terrorist anti-ship ballistic missile on Feb. 18.