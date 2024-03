CENTCOM: На борту затонувшего в Красном море сухогруза была 21 тыс. тонн удобрений

Британский сухогруз Rubymar затонувший в Красном море после атаки йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в феврале перевозил порядка 21 тыс. тонн удобрений, в химический состав которых входит фосфат и сульфат аммония, что рискует нанести вред окружающей среде.

Как передает Report , об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х.

"Порядка 21 тыс. тонн удобрений с сульфатом и фосфатом аммония, которые перевозило судно, представляют риск для окружающей среды в Красном море", - говорится в сообщении.

Ранее правительство международно признанного правительства Йемена сообщило, что Rubymar затонул в Красном море.

Сухогруз Rubymar, следовавший под флагом Белиза из Объединенных Арабских Эмиратов в Болгарию, получил серьезные повреждения в результате нападения хуситов в середине февраля. Экипаж был вынужден срочно покинуть судно. Предполагалось, что с помощью кораблей ВМС США сухогруз, построенный в 1997 году, отбуксируют в порт Джидда в Саудовской Аравии.