О нас

CENTCOM: Из-за атаки хуситов на сухогруз в Красном море образовалось нефтяное пятно

CENTCOM: Из-за атаки хуситов на сухогруз в Красном море образовалось нефтяное пятно Нефтяное пятно образовалось в Красном море после атаки мятежников-хуситов "Ансар Аллах" в Йемене на британский сухогруз Rubymar.
Другие страны
24 февраля 2024 г. 05:29
CENTCOM: Из-за атаки хуситов на сухогруз в Красном море образовалось нефтяное пятно

Нефтяное пятно образовалось в Красном море после атаки мятежников-хуситов "Ансар Аллах" в Йемене на британский сухогруз Rubymar.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

"18 февраля хуситы атаковали сухогруз Rubymar. Неспровоцированная и безрассудная атака хуситов нанесла кораблю значительный ущерб, в результате чего образовалось 18-мильное (около 29 км) нефтяное пятно", - говорится в заявлении, опубликованном на странице командования в соцсети X.

Как отмечается, сухогруз перевозил более 41 тыс. тонн удобрений, поэтому атака на него может привести к экологической катастрофе. "Хуситы продолжают демонстрировать игнорирование региональных последствий своих неизбирательных нападений", - указывает командование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Руководитель БАПОР заявил, что способность организации выполнять свой мандат под угрозой
Руководитель БАПОР заявил, что способность организации выполнять свой мандат под угрозой
24 февраля 2024 г. 05:00
У границ Китая с Казахстаном и Киргизией произошло сильное землетрясение
У границ Китая с Казахстаном и Киргизией произошло сильное землетрясение
24 февраля 2024 г. 04:54
В США при крушении вертолета Apache погибли двое военных погибли
В США при крушении вертолета Apache погибли двое военных погибли
24 февраля 2024 г. 04:09
ABC: ВС США перехватили аэростат неизвестного происхождения над штатом Юта
ABC: ВС США перехватили аэростат неизвестного происхождения над штатом Юта
24 февраля 2024 г. 03:46
Суд Туниса заочно приговорил экс-президента к восьми годам тюрьмы
Суд Туниса заочно приговорил экс-президента к восьми годам тюрьмы
24 февраля 2024 г. 03:19
Трампа обязали выплатить $454 млн по делу о мошенничестве
Трампа обязали выплатить $454 млн по делу о мошенничестве
24 февраля 2024 г. 02:52
Флорида направила дополнительное подразделение гвардии в Техас
Флорида направила дополнительное подразделение гвардии в Техас
24 февраля 2024 г. 02:21
СМИ: Военные США отслеживают неопознанный летательный аппарат над западной частью страны
СМИ: Военные США отслеживают неопознанный летательный аппарат над западной частью страны
24 февраля 2024 г. 01:48
СМИ: Сирия направила протест Ливану из-за разведывательной техники на совместной границе
СМИ: Сирия направила протест Ливану из-за разведывательной техники на совместной границе
24 февраля 2024 г. 01:13
США заявили, что попытаются осложнить РФ добычу энергоносителей
США заявили, что попытаются осложнить РФ добычу энергоносителей
24 февраля 2024 г. 00:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi