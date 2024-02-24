CENTCOM: Из-за атаки хуситов на сухогруз в Красном море образовалось нефтяное пятно

Нефтяное пятно образовалось в Красном море после атаки мятежников-хуситов "Ансар Аллах" в Йемене на британский сухогруз Rubymar.

Нефтяное пятно образовалось в Красном море после атаки мятежников-хуситов "Ансар Аллах" в Йемене на британский сухогруз Rubymar.

Как передает Report , об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

"18 февраля хуситы атаковали сухогруз Rubymar. Неспровоцированная и безрассудная атака хуситов нанесла кораблю значительный ущерб, в результате чего образовалось 18-мильное (около 29 км) нефтяное пятно", - говорится в заявлении, опубликованном на странице командования в соцсети X.

Как отмечается, сухогруз перевозил более 41 тыс. тонн удобрений, поэтому атака на него может привести к экологической катастрофе. "Хуситы продолжают демонстрировать игнорирование региональных последствий своих неизбирательных нападений", - указывает командование.