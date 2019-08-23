​Цены на отели в Гонконге упали вдвое из-за акций протеста

Продолжающиеся третий месяц акции протеста в Гонконге нанесли серьезный ущерб туризму и гостиничному бизнесу. Как сообщила в пятницу газета South China Morning Post, цены на отели в некоторых районах упали вдвое.

По словам депутата Законодательного совета Яо Сыжуна, курирующего туристическую сферу, в августе стоимость проживания в гостиницах снизилась по меньшей мере на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это прежде всего касается таких районов, как Адмиралти, Ван Чай, Козуэй-бэй и Чим Ша Цуй, которые были охвачены массовыми демонстрациями. Некоторые отели подешевели на 70%.

Вместе с тем вдвое сократилась и заполняемость гостиниц. На этом фоне некоторые фешенебельные отели, такие как The Mira, попросили треть персонала взять отпуска.

Серьезные потери понесла и розничная торговля: падение объема продаж оценивается в 10%. Кроме того, убытки терпят авиаперевозчики. Австралийская компания Qantas отмечает сокращение перевозок в Гонконг на 7% и со следующего месяца намерена отправлять туда самолеты меньшей вместимости.

В таких районах, как Козуэй-бэй, резко упала посещаемость ресторанов на фоне спада потока туристов из материковой части Китая. Акции многих местных компаний, связанных с туризмом, торговлей, общепитом, транспортными перевозками и арендой недвижимости, претерпели значительное падение на Гонконгской фондовой бирже. В общей сложности с июня индекс Hang Seng потерял 25%.