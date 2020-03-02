​Цены на нефть поднялись

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 4,8%, до 52,06 долларов США за баррель.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные биржи.

Так, в ходе торгов нефть данного сорта уже подорожала более чем на 2 долларов США.

Цена апрельского фьючерса нефти WTI выросла на 5% и находится на отметке в 47,04 долларов США за баррель.

Отметим, что в ходе торгов 28 февраля стоимость нефти Brent опускалась ниже 49 долларов США за баррель, до минимума с июля 2017 года. Фьючерс WTI стоил менее 45 долларов США за баррель, это минимальное значение с января 2019 года.