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Cенатор Грэм: Трамп намерен ввести новые санкции против РФ

Cенатор Грэм: Трамп намерен ввести новые санкции против РФ Президент США Дональд Трамп полагает, что американскому Конгрессу следует принять законопроект о новых санкциях против России.
Другие страны
29 июня 2025 г. 21:20
Cенатор Грэм: Трамп намерен ввести новые санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп полагает, что американскому Конгрессу следует принять законопроект о новых санкциях против России.

Как передает Report, об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм в интервью телеканалу ABC News.

"Вчера, когда мы играли в гольф с президентом, он впервые сказал мне, что пришло время продвигаться вперед с этим законопроектом", - сказал он. Законодатель рассчитывает, что Сенат рассмотрит законопроект о санкциях против РФ уже в июле.

Упомянутый законопроект представила в начале апреля двухпартийная группа членов Сената. Основными авторами документа стали сенаторы Грэм и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Эта инициатива предусматривает, в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении сенаторов были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары.

"Если вы покупаете товары из России и не помогаете Украине, на ваши поставки в США будет наложена пошлина в 500%. Индия и Китай покупают 70% нефти России, этот законопроект позволит президенту Трампу ввести пошлины в отношении Китая, Индии и других стран", - отметил Грэм.

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Версия на азербайджанском языке Tramp Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar haqqında qanun layihəsini dəstəkləyir

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