​Цена нефти WTI опустилась ниже 11 долларов

Стоимость нефти марки WTI с поставкой в июне опустилась ниже 11 долларов за баррель, это уровень 1998 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.00 (бакинское время) цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 40,68%, до 12,12 доллара США за баррель. При этом минутами ранее показатель опустился до 10,96 доллара США за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть WTI на NYMEX росла на 111,96%, до 4,5 доллара США за баррель. На NYMEX вторник - последний день торгов майскими фьючерсами WTI.