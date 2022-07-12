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Цена нефти Brent упала ниже 100 долларов

Цена нефти Brent упала ниже 100 долларов В ходе торгов, стоимость нефти сорта Brent упала на семь процентов, ниже 100 долларов за баррель.
Другие страны
12 июля 2022 г. 21:23
Цена нефти Brent упала ниже 100 долларов

В ходе торгов, стоимость нефти сорта Brent упала на семь процентов, ниже 100 долларов за баррель.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 21:00 по бакинскому времени сентябрьский фьючерс Brent торгуется на уровне 99,57 доллара за баррель, а августовский контракт на WTI - 95,98 доллара.

Стоимость сырья падает на опасениях замедления мировой экономики или даже рецессии и, соответственно, снижения спроса. Дополнительную нервозность рынку добавляет резкий рост заболеваемости COVID-19, который может привести к новым локдаунам или ограничениям производств.

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