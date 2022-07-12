Цена нефти Brent упала ниже 100 долларов

В ходе торгов, стоимость нефти сорта Brent упала на семь процентов, ниже 100 долларов за баррель.

В ходе торгов, стоимость нефти сорта Brent упала на семь процентов, ниже 100 долларов за баррель.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 21:00 по бакинскому времени сентябрьский фьючерс Brent торгуется на уровне 99,57 доллара за баррель, а августовский контракт на WTI - 95,98 доллара.

Стоимость сырья падает на опасениях замедления мировой экономики или даже рецессии и, соответственно, снижения спроса. Дополнительную нервозность рынку добавляет резкий рост заболеваемости COVID-19, который может привести к новым локдаунам или ограничениям производств.