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Цена нефти Brent поднялась выше $82 за баррель

Цена нефти Brent поднялась выше $82 за баррель Рост цен на нефть ускорился вечером в понедельник на ожиданиях сокращения предложения топлива на мировом рынке во втором полугодии.
Другие страны
24 июля 2023 г. 18:42
Цена нефти Brent поднялась выше $82 за баррель

Рост цен на нефть ускорился вечером в понедельник на ожиданиях сокращения предложения топлива на мировом рынке во втором полугодии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:15 по московскому времени подорожали на $0,96 (1,18%) - до $82,03 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $1,04 (1,35%) - до $78,11 за баррель.

По итогам прошлой недели WTI и Brent подорожали на 2,3% и 1,5% соответственно, завершив в плюсе четвертую неделю подряд. Подъем зафиксирован, несмотря на восстановление курса доллара, что "говорит о том, что ограничения поставок, как и было задумано ОПЕК+, оказывают нужный эффект в плане создания повышательного давления на цены", отметил старший рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Эксперт также отметил, что некоторые трейдеры могут начать сокращать позиции в рисковых активах в преддверии заседания Федрезерва, итоги которого станут известны в среду.

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